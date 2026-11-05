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Kurtalan'da kumar oynatılan mekâna baskın: ifadelerin ardından dört kişi serbest

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis baskınıyla kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerinde 4 kişi gözaltına alındı; ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtalan'da kumar oynatılan mekâna baskın: ifadelerin ardından dört kişi serbest

Operasyon detayları:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltılar ve ifadeler:

Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.

İş yerine uygulanan işlem:

İş yeri hakkında, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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