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Kurtalan'da okulların çevresinde sıkı önlemler: araçlar durduruluyor, genel bilgi toplama sorguları yapılıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde okullarda güvenlik üst düzeye çıkarıldı; okul giriş-çıkışlarında araçlar durdurulup Genel Bilgi Toplama sorguları yapılıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurtalan'da okulların çevresinde sıkı önlemler: araçlar durduruluyor, genel bilgi toplama sorguları yapılıyor

okullarda güvenlik seferberliği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde son günlerde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası ilçe genelindeki okullarda alınan güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kurtalan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, öğrenci ve velilerin güvenliğini sağlamak üzere yoğunlaştırıldı.

denetim noktaları ve GBT sorgulamaları:

Emniyet güçleri, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerini abluka altına aldı. Oluşturulan kontrol noktalarında okul önünden geçen araçlar tek tek durdurularak arama işlemi gerçekleştiriliyor; sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılıyor. Uygulamada araç kontrolü, kimlik doğrulama ve gerektiğinde detaylı inceleme adımları sistematik şekilde uygulanıyor.

çevre denetimleri, kamera ve servis kontrolleri:

Toplum Destekli Polislik ve devriye ekipleri, okul çevresindeki park, bahçe ve kafeteryalarda denetimlerini artırdı; okulla ilişiği bulunmayan şüpheli şahıslar bölgeden uzaklaştırılıyor. Kamera sistemleri gözden geçirilip eksiklikler tespit edilirken, okul servisleri titizlikle denetleniyor. Yetkililer, uygulamaların eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirirken, veliler alınan üst düzey tedbirler için emniyet güçlerine teşekkür etti.

KURTALAN’DA OKULLARDA GÜVENLİK ALARMI POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNÜNDEN GEÇEN ARAÇLARDA GBT...

KURTALAN’DA OKULLARDA GÜVENLİK ALARMI POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNÜNDEN GEÇEN ARAÇLARDA GBT YAPIYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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