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Kurtalan'da tarlayı aydınlatan yıldırım cep kamerasına yansıdı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü; olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, zarar bilgisi henüz yok.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Kurtalan'da tarlayı aydınlatan yıldırım cep kamerasına yansıdı

Olay

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Olay, ilçede kısa süreli şaşkınlık yaratırken düşen yıldırımın tarlada ne tür bir etki bıraktığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Görüntüler ve bilinmeyenler

Yıldırımın düştüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarlaya yıldırımın çarpmasıyla gökyüzünün bir anda aydınlandığı ve anlık parlaklık oluştuğu görülüyor.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı henüz öğrenilemedi; görüntüler dışında konuya dair ek bilgiye ulaşılamadı.

KURTALAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SIRASINDA BİR TARLAYA YILDIRIM DÜŞTÜ.

KURTALAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SIRASINDA BİR TARLAYA YILDIRIM DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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