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Kurtalan'da uygulama sonrası esnaf ile polis arasında gerginlik

Kurtalan'da trafik kontrolünde motosiklet sürücüsüne verilen cezaya itiraz tartışmaya dönüşünce, esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle polisle kısa süreli gerginlik yaşandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtalan'da uygulama sonrası esnaf ile polis arasında gerginlik

Olayın ayrıntıları:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Beykent Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik uygulaması sırasında polis ekipleri ile bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, trafik ekipleri bir motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulamak istedi. Sürücü, işlemin haksız olduğunu savunarak ekiplere tepki gösterdi ve tartışma kısa sürede büyüdü.

Destek ekip çağrısı ve müdahale:

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine trafik ekipleri bölgeye destek ekip çağırdı. Sürücü, ekipler tarafından araca bindirilirken olay yerindeki müdahale ekipleri müdahale etti. Gelişmenin ardından çevrede toplanan bazı esnaf ve vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Esnafın tepkisi ve kısa süreli gerilim:

Olay yerinde bekleyen bazı esnaf ve vatandaşlar, daha önce kendilerine uygulandığını öne sürdükleri yüksek miktardaki trafik cezalarını gerekçe göstererek polis aracının önünde durdu. Bu durum bölgede kısa süreli bir gerilime yol açtı; güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sürecin başlatılması ve müdahalenin ayrıntılarına ilişkin inceleme devam ediyor.

KURTALAN İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN UYGULAMASI SIRASINDA POLİS İLE VATANDAŞLAR ARASINDA...

KURTALAN İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİNİN UYGULAMASI SIRASINDA POLİS İLE VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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