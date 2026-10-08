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Kurtarılan civciv Kahta'da belediye çalışanının müdahalesiyle hayata döndü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde selde sürüklenen civciv, görevlisi Recep Doğan'ın suya girerek müdahalesiyle can buldu; kurtarma anları kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kurtarılan civciv Kahta'da belediye çalışanının müdahalesiyle hayata döndü

olayın yaşandığı yer ve koşullar:

Önceki gün etkili olan sağanak yağış, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kahta Belediyesi Kültür Merkezi Sosyal Tesisleri'nde görev yapan Recep Doğan, yağışı izlerken sel sularının sürüklediği bir civcivi fark etti.

Su içinde çırpınan minik hayvanı gören Doğan, gecikmeden müdahale etmek için bölgeye koştu ve suya girerek civcivi bulunduğu yerden çıkardı.

civcivin kurtarılması ve müdahale yöntemi:

Sudan çıkarılan civciv ilk anda hareketsiz kaldı. Doğan, zaman kaybetmeden civcivi ayaklarından tutup sırtına hafifçe vurarak yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı. Kısa süren müdahalenin ardından civciv yeniden hareket etmeye başladı ve hayata tutundu.

Doğan, civcivi kurulayıp koruma altına aldı ve kendi tavuklarının bulunduğu kümese götürdü. Yetkililer, civcivin sahibinin ortaya çıkması halinde teslim edileceğini belirtti.

Olayın tamamı ve kurtarma anları, tesisin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi; görüntüler civcivin selden çıkarılıp hayata döndürülme sürecini belgeledi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE SEL SULARINA KAPILARAK HAREKETSİZ KALAN CİVCİV, BELEDİYE ÇALIŞANININ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE SEL SULARINA KAPILARAK HAREKETSİZ KALAN CİVCİV, BELEDİYE ÇALIŞANININ MÜDAHALESİYLE YENİDEN HAYATA TUTUNDU. CİVCİVİN KURTARILDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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