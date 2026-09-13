kurti liderliğinde dördüncü hükümet meclisten güvenoyu aldı

Kosova Meclisi yeni hükümeti onayladı

Kosova’da 7 Haziran’daki erken genel seçimleri ilk sırada tamamlayan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti, Meclis’in güvenoyunu alarak dördüncü kez başbakanlık görevine başladı. Yeni hükümet programını ve Şubat ayında kurulan hükümetteki bakanların makamlarını koruduğu yeni kabinesini açıklayan Kurti, yemin ederek göreve başladı.

Meclis oylaması ve katılım:

120 sandalyeli Kosova Meclisi’ndeki oturumda hazır bulunan 70 milletvekilinden 62’si yeni hükümet için “evet” oyu kullanırken, 8 milletvekili “hayır” oyu verdi. Hayır oyları Kosovalı Sırp milletvekillerinden geldi. Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partili milletvekilleri oylamaya katılmadı. Oylama sonrasında mecliste Kosova milli marşı çalındı; marş öncesinde Sırp milletvekilleri salonu terk etti.

siyasi tablo: belirsizlik sürüyor

Peş peşe yaşanan siyasi ve anayasal krizlerle gündeme gelen ülkede, Kurti liderliğindeki dördüncü hükümetin kurulması krizin tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçme konusunda uzlaşı sağlayamaması başlıca anlaşmazlık alanı olmaya devam ediyor. Meclisin 60 günlük süre içinde cumhurbaşkanını seçememesi halinde ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak; bu durumda Kosova, iki yıl içinde dördüncü erken seçimine doğru gidebilir. Yeni dönemde bu belirsizliğin siyasi istikrar ve yönetim gündemini belirlemeye devam etmesi bekleniyor.

Kosova’da yeni hükümetin mecliste güvenoyu almasıyla birlikte Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti, dördüncü kez başbakan oldu.