Kurtlar Vadisi ekibinden üç senarist Kozinoğlu soruşturması kapsamında adliyeden ayrıldı
Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye gelerek ifade verdi.
ifadeye geliş ve işlemler:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya çerçevesinde, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla adliyeye geldi. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra senaristler adliyeden ayrıldı.
basınla iletişim:
Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan senaristler herhangi bir açıklama yapmadı. Yetkililer soruşturmanın seyrine ilişkin ek bilgi paylaşmadı.
Soruşturma, 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında sürüyor; senaristlerin adliyeye gelişi, dosyada bilgi alınması amaçlı gerçekleşti.
Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeden ayrıldı
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