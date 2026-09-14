Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Kurtlar Vadisi senaristleri Kozinoğlu soruşturması için adliyede

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri adliyeye geldi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtlar Vadisi senaristleri Kozinoğlu soruşturması için adliyede

Kurtlar Vadisi ekibinden adliye ziyareti

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.

Olayın soruşturma süreci:

Soruşturmayla bağlantılı olarak yürütülen işlemler kapsamında senaristlerin adliyeye gelmesi dikkat çekti. Gelen kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ziyaretin, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin dosya çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Beklenen işlemler ve izlenecek yol:

Adliyedeki işlemler kapsamında tanıklık, ifade alma ya da belge teslimi gibi adımların atılabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma yetkilileri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve süreçle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu&#039;nun ölümüne...

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı
images

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını
images

Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı
images

Güneyçalıca'da kümeste çıkan yangın 24 bin civcivin telef olmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi