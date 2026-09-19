Kürtül Mahallesi Andırın yolunda seyrederken yanan kamyon kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta yolda çıkan yangın

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyrederken bir kamyon alev aldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi. Yangının çıkış nedeni şu ana kadar bilinmiyor.

Müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olay sırasında başka bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Hasar ve sonuçları:

Yangın nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bölge güvenlik ve trafik açısından kısa süreli tedbirler uygulandı.

Olayla ilgili ayrıntılar ve resmi açıklamalar, soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

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