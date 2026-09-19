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Kürtül Mahallesi Andırın yolunda seyrederken yanan kamyon kontrol altına alındı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta seyrindeki bir kamyon henüz bilinmeyen nedenle alev aldı; itfaiye kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kürtül Mahallesi Andırın yolunda seyrederken yanan kamyon kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta yolda çıkan yangın

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyrederken bir kamyon alev aldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi. Yangının çıkış nedeni şu ana kadar bilinmiyor.

Müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olay sırasında başka bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Hasar ve sonuçları:

Yangın nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bölge güvenlik ve trafik açısından kısa süreli tedbirler uygulandı.

Olayla ilgili ayrıntılar ve resmi açıklamalar, soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYON ALEV ALEV YANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYON ALEV ALEV YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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