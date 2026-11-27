Kurtulmuş'un Canberra temasları sürüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya’nın başkenti Canberrada MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki parlamenter diyalogu güçlendirmeye ve iş birliği alanlarını genişletmeye yönelik adımların ele alındığı resmi bir platformda gerçekleşti.

görüşmenin öncelikleri:

Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ile Avustralya arasında tarihten gelen güçlü bir dostluk köprüsü bulunduğunu vurguladı. Toplum yaşamına başarıyla uyum sağlayan Türk vatandaşlarının bu ilişkileri daha da pekiştirdiğini belirten Kurtulmuş, ortak meselelerde diyalog ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

ikili iş birliği ve bölgesel gündem:

Toplantıda COP31deki ortak liderlik örneği başarılı bir uygulama olarak anıldı ve Pasifik meselesinin gündeme gelmesinin toplantı sonuçları açısından önemli olduğu ifade edildi. Kurtulmuş, iki ülke arasında çok sayıda iş birliği imkânı bulunduğunu ve ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda çalışmak istediklerini aktardı.

Görüşmeye, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de katıldı. Toplantı, parlamentolar arası ilişkilerin derinleştirilmesi ve somut iş birliği adımlarının planlanması açısından değerlendirme ve koordinasyon zemini oluşturdu.

Resmi temaslar kapsamında yapılan görüşme, MIKTA platformunun parlamenter boyutunu öne çıkarırken, taraflar bölgesel konular ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dönük ortak iradeyi teyit etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, AVUSTRALYA SENATOSU BAŞKANI LİNES İLE GÖRÜŞTÜ