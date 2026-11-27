TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Canberra temasları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda "İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir?" başlıklı oturumda konuştu. Kurtulmuş, insani yardımın yalnızca kriz anında ortaya çıkan bir ihtiyaç olmadığını, insan onurunun korunmasına dayanan vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gazze ve yardım çalışanlarının hedef alınması:

Kurtulmuş, Gazze'ye ilişkin değerlendirmesinde, bölgedeki saldırıların sivil, kadın, çocuk, gazeteci, sağlık personeli ve yardım görevlisi ayırt etmeksizin gerçekleştiğini söyledi ve bu durumu güçlü ifadelerle eleştirdi. Konuşmasında, "Gazze, siyonist yönetimin sivil, masum, kadın, çocuk, gazeteci, sağlık personeli, yardım görevlisi gözetmeksizin saldırıları sonucu ne yazık ki dünyada en çok insani yardım çalışanının da hayatını kaybettiği bir yer haline dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca somut sayılara dikkat çekti: sadece geçtiğimiz yıl Gazze'de 186 insani yardım görevlisi öldürülürken, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 384 insan yardım çalışanı hayatını kaybetmiştir. Bu veriler ışığında yardım çalışanlarının korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu, yardım erişimine getirilen kısıtlamaların ve insana yönelik saldırıların unutulmaması gerektiğini belirtti.

insani ilkeler ve hesap verebilirlik çağrısı:

Kurtulmuş, insancıllık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme ve bağımsızlık ilkelerinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Kaynakların mevcut ihtiyaçlarla sağlanabilen arasındaki uçurumun derinleştiğine, bazı ülkelerin fon kesintileri nedeniyle sistemin ciddi şekilde olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar karşısında hesap verebilirlik ve adaletin sağlanmasının zorunlu olduğunu ve siyasi iradenin somut, uygulanabilir adımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriyeli mülteci politikası:

Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'den kaçanlara yönelik yaklaşımını da toplantıda anlattı. Bir komşuluk ve insanlık görevi olarak Türkiye'nin kapılarını açtığını, en yüksek rakamın 2021'de yaklaşık 4 milyon seviyesine ulaştığını belirtti. Sağlanan eğitim, sağlık ve istihdam imkanları ile bu kişilere ev sahipliği yapıldığını aktaran Kurtulmuş, Suriye'de yeniden yönetim kurulması ve barış sağlanmasıyla birlikte bu sayının yaklaşık 2 milyon seviyesine gerilediğini, dönüşlerin gönüllülük esasına göre olmasının önemine vurgu yaptı.

uluslararası işbirliği gerekliliği:

TBMM Başkanı, hükümetlerin tek başına bu sınamalarla başa çıkamayacağını belirterek parlamentoların ortak hareket planı geliştirmesi gerektiğini söyledi. Güvenli ve engelsiz insani erişim konusunda ortak tutum geliştirilmesi ve çok taraflı platformlarda seslerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca keyfi alıkonulan Birleşmiş Milletler personeli ve diğer yardım çalışanlarının derhal serbest bırakılması talebini yineledi.

Avustralya Senatosu Başkanı Lines'ın değerlendirmesi:

Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ise Türkiye'nin Suriye'den kaçanlara yönelik ev sahipliği çabalarını takdir etti. Lines, insani yardımın sadece maddi kaynak sağlamak olmadığını, çatışma ve krizlerden kaçanlara kucak açmak anlamına geldiğini ve Türkiye'nin bu yaklaşımı tüm dünyaya hatırlattığını söyledi. Türkiye'nin yardımları ve 4 milyon kişiye sağladığı destek övüldü; 2 milyondan fazla kişinin güvenli şekilde geri dönmüş olmasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Toplantıda öne çıkan vurgu, insani ilkelerin korunması, yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi oldu; Kurtulmuş, bu konuda parlamentoların da aktif rol alması gerektiğini tekrar etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE YARDIM ÇALIŞANLARININ KORUNMASI İÇİN SİYASİ İRADE, SOMUT VE UYGULANABİLİR ALANLARA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR"