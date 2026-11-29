melbourne ziyaretinde toplumla buluşma:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında Avustralya'nın Melbourne kentindeki Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yerel Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Merkez Başkanı Tuğrul Usta tarafından karşılanan Kurtulmuş, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, merkezin güzel bir şekilde inşa edilmesinin Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini, dünyanın değişik yerlerindeki Türk toplumlarının imkanlarının artmasının gurur verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kurtulmuş, uzaklardaki vatandaşların güçlü ve başarılı bir şekilde ayakta durmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı ve güçlü söz anlayışı:

Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin küresel hedeflerine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü olan bir Türkiye’nin yüzyılı olacaktır" ifadesini öne çıkardı. Buna göre sözün güçlü olması için yalnızca söylem değil, bunun arkasında devletin ve milletin bütünleşmiş gücünün bulunması gerektiğini aktardı.

Kurtulmuş, güçlü devlet anlayışını Batı'nın askeri işgal algısıyla ilişkilendirmeyerek bu gücü ekonomisi, üretim kapasitesi, hukuku, demokrasisi ve toplumsal bütünleşmesiyle tanımladı. Bu yapı sayesinde Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde etkinliğinin artacağını vurguladı.

adalet, zulüm ve küresel sistem eleştirisi:

TBMM Başkanı, uluslararası sistemin bugün çoğu zaman güç odaklı işlediğini, sözü güçlü olmayanların ayakta kalmasının zor olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek, dünyadaki vicdan sahibi kesimlerin tepki göstermesine rağmen küresel mekanizmaların sorunu çözemediğini belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece kendi 86 milyon vatandaşının refahıyla değil, aynı zamanda yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim kılınması için sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Bu milli kimliğin ecdattan miras olduğunu ve bunun için güçlü olma zaruretinin bulunduğunu ifade etti.

Konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" anlayışının geniş kitlelerce benimsenmeye başladığını, Türkiye'nin söyledikleriyle aleme nizam verecek bir ülke konumuna gelmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kurtulmuş, önümüzdeki dönemin "Türkiye'nin önlenemez yükselişi" olacağını söyleyerek diaspora ve dost halklarla birlikte güçlü bir gelecek planlaması çağrısında bulundu.

terörsüz Türkiye ve bölgesel bütünleşme hedefi:

Türkiye'de son dönemde terörle mücadelede kaydedilen ilerlemelere değinen Kurtulmuş, bir asırdır coğrafyada uygulanan parçalama politikalarına karşı birleşme ve toparlanmanın önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte bölgedeki dağılan unsurların yeniden bir araya getirilmeye başlandığını ve bunun bölgenin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kurtulmuş, Suriye ve Irak'taki bazı terör gruplarının merkezi hükümet yapılarıyla entegrasyon sürecine girmesini olumlu bir gelişme olarak izlediklerini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin diğer ülkelere de model olma yolunda olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bu alandaki çabalarının, devlet ve milletin ortak hareket etmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "devletin ayrı telden, milletin ayrı telden çaldığı bir ülke başarılı olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Melbourne temaslarında kültürel diplomasiye değinen Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerine atıf yaparak YEE Melbourne müdürünün atamasının yakında yapılacağının bilgisini paylaştı.

Programda AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Türkiye’nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Melbourne Başkonsolosu Barış Saygın da hazır bulundu. Kurtulmuş ziyaretin sonunda vatandaşlarla fotoğraf çekildi ve sohbet etti.

Genel çerçevede Kurtulmuş'un mesajı, Türkiye'nin iç ve dış politikada istikrarını koruyarak, devlet-millet dayanışması ile hem ülke içindeki hem de bölgedeki huzur ve adaleti tesis etme sorumluluğunu üstlenmeye devam edeceği yönünde oldu.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, TÜRK TOPLUMUNUN TEMSİLCİLERİNE HİTAP ETTİ