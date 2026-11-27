Canberra'daki görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Avustralya’nın başkenti Canberrada Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Cho Jeong-shik ile bir araya geldi. Avustralya Parlamentosunda gerçekleştirilen buluşmada Kurtulmuş, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun en temel dayanağının Kore Savaşlarında Türk gençlerinin Kore halkının yanında kahramanca yer alması olduğunu vurguladı.

Parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi:

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung arasında ortaya konan yakın işbirliğinin ikili ilişkileri pekiştirdiğini belirtti. Hükümetler arasındaki güçlü ilişkilerin parlamentolar düzeyinde de karşılığını bulması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, iki parlamentonun daha sık ve somut programlarla temas kurmasını arzu ettiklerini söyledi.

70. yıl ve sektörel işbirlikleri:

Gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılına girileceğini hatırlatan Kurtulmuş, bu dönemin ortak programlarla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca sanayi, teknoloji ve enerji gibi alanlarda imzalanan mutabakatların ikili ilişkiler açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, ikili temasları artırmak amacıyla mevkidaşı Cho'yu Türkiye'ye davet etti. Cho'nun daveti üzerine Kurtulmuş da en kısa zamanda Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret etme isteğini ifade etti.

Görüşmeye AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de katıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, MIKTA 12. PARLAMENTO BAŞKANLARI TOPLANTISI KAPSAMINDA AVUSTRALYA'NIN BAŞKENTİ CANBERRA'DA GÜNEY KORE ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI CHO JEONG-SHİK İLE BİR ARAYA GELDİ.