Kurtulmuş ile Özel görüşmesini tamamladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile YENİ Parti Genel Başkanı Özel arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

Toplantının süresi ve içeriğine ilişkin taraflardan henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılana dek bilgiler sınırlı kalacak.

görüşmenin seyri:

Taraflar arasında gerçekleşen görüşme tamamlandı ve taraflar oturumun ardından ayrıldı. Resmi açıklama yapılmadığı için görüşmenin ayrıntılarına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

izleyen süreç:

Konuyla ilgili olası ek açıklamalar ve değerlendirmeler resmi kaynaklarca duyurulacak. İlerleyen saatlerde veya günlerde yapılacak paylaşımlar takip edilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile YENİ Parti Genel Başkanı Özel'in görüşmesi sonlandı