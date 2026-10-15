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kurtulmuş-la russa roma'da parlamentolar arası işbirliğini büyütme çağrısı yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da Ignazio La Russa ile görüştü; parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesi, AB süreci ve bölgesel barış ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:43

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 17:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

kurtulmuş-la russa roma'da parlamentolar arası işbirliğini büyütme çağrısı yaptı

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş'un roma temasları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İtalya’nın başkenti Romada, İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa ile bir araya geldi. Görüşme, İtalya Temsilciler Meclisi'nde konferans marjında gerçekleşti ve iki ülke arasındaki parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleri odağında sürdü.

görüşmenin ana başlıkları:

Kurtulmuş, Türkiye ile İtalya'nın Avrupa'da müttefik iki ülke olduğunu vurgulayarak, liderler arasındaki samimi ve düzenli diyalogun ikili ilişkilere yön verdiğini ve bunun parlamentolar arası iletişimi artıracağını belirtti. İlişkilerin derinleştirilmesi doğrultusunda, İtalya Temsilcileri Meclisi ve Senatosu ile bağların kuvvetlendirilmesi için her türlü çabanın gösterilmeye hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin beklentiler gündeme geldi. Kurtulmuş, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılması süreçlerinin başlatılması konusunda İtalya'dan somut destek talep ettiklerini kaydetti.

bölgesel meseleler ve barış çağrısı:

Kurtulmuş, Avrupa kıtası başta olmak üzere bölgede önemli meydan okumalar, çatışmalar ve gerilimler bulunduğuna dikkat çekti ve Türkiye'nin tüm sorunların barışçıl yollarla ve diplomasiyle çözümü için aktif çaba sarf ettiğini vurguladı. Özellikle Gazzedeki insani durum ve güvenliğe ilişkin kaygılar gündemdeki yerini korudu.

Türkiye'nin, Şarm El-Şeyhte varılan ateşkes mutabakatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve Filistin topraklarında saldırıların sürdüğünü değerlendirdiği belirtildi. Kurtulmuş, anlaşmanın uygulanması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası camianın baskısının artırılmasının önemine işaret etti.

Toplantı, iki ülke parlamentoları arasında düzenli diyaloğun derinleştirilmesi ve ortak alanlarda müşterek çalışmaların artırılması yönündeki mutabakatla sona erdi; taraflar ayrıca İtalya'nın Türkiye-AB sürecine verdiği desteği yoğunlaştırmasını beklediklerini ifade etti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA BULUNDUĞU İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA, İTALYA SENATOSU BAŞKANI IGNAZİO LA RUSSA İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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