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Kurtulmuş Lizbon'da parlamentolar arası iş birliğini masaya yatırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kurtulmuş Lizbon'da parlamentolar arası iş birliğini masaya yatırdı

Lizbon ziyareti:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle temaslarda bulunmak üzere Portekiz'e geldi. Başkent Lizbon'da, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi karşılama ve protokol:

Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Aguiar-Branco ile heyetlerini birbirlerine takdim etti ve karşılıklı selamlaşma protokolü gerçekleştirildi.

Görüşme ve katılımcılar:

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Aguiar-Branco, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Türkiye heyetinde TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök (Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı), TBMM Katip Üyesi Ertuğrul Kaya (Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili), MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.

Resmi açıklamada görüşmelerin ayrıntılarına yer verilmedi; yapılan protokol temasları ve heyet tanışmaları, ziyaretin ana hatlarını oluşturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyarette bulunduğu Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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