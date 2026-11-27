Kurtulmuş MIKTA toplantısında Meksika Senatosu başkanvekiliyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Canberra'da devam eden resmi temasları kapsamında, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Meksika Senatosu Başkanvekili Veronica Camino Farjat ile bir araya geldi.

Toplantının çerçevesi:

Gerçekleşen görüşme, MIKTA platformu kapsamında düzenlenen parlamento başkanları toplantısının bir parçası olarak kaydedildi ve parlamenter düzeyde temasların sürdürüldüğü bir platform sağladı.

İş birliği ve temasların önemi:

Canberra'daki buluşma, iki ülke parlamento kurumları arasında iletişim kanalarının açık tutulmasına ve çok taraflı diyaloğun desteklenmesine olanak tanıyan resmi temaslardan biri olarak değerlendirildi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, MEKSİKA SENATOSU BAŞKANVEKİLİ VERONİCA CAMİNO FARJAT İLE BİR ARAYA GELDİ.