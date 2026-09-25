Kurtulmuş: terörsüz Türkiye sürecinin tüm detayları TBMM tarafından izleniyor

Kurtulmuş: süreç Meclis tarafından titizlikle takip ediliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı sonrası parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek yasama faaliyetleri, Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis gündemindeki öncelikler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetmesi sürecinin ilgili birimler tarafından tüm ayrıntılarıyla izlendiğini vurguladı.

yasama yılının bilançosu:

Kurtulmuş, bu yasama yılında milletvekillerince 571 kanun teklifi TBMM’ye sunulduğunu; ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından Bütçe ve Kesin Hesap Kanun tekliflerinin başkanlığa iletildiğini belirtti. Meclis gündeminde 120 bin, komisyonlarda ise 3 bin 538 kanun teklifi bulunduğunu aktardı. Dördüncü yasama yılında 36 kanun kabul edilirken, 41 TBMM kararı alındı.

Meclis çalışmalarının yoğunluğuna dikkat çeken Kurtulmuş, bu dönem 125 birleşimde toplam 929 saat 21 dakika çalışıldığını ve yaklaşık 24 bin 150 sayfa tutanak tutulduğunu; ihtisas ve araştırma komisyonlarının ise 901 saat çalışıp 27 bin sayfa tutanak ürettiğini aktardı. Ayrıca bu dönemde 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulduğunu ve halihazırda Karma Komisyon’da 1092 fezleke bulunduğunu hatırlattı.

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu ile terörsüz Türkiye:

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının Meclis için önemli olduğuna işaret ederek, komisyonun toplam 90 saat müzakere yaptığı ve 1318 sayfa tutanak tuttuğunu söyledi. Komisyon raporu, 47 milletvekilinin kabul oyuyla onaylandı ve 18 Şubat 2026 tarihindeki bu kabulün ardından terörsüz Türkiye sürecine kapı aralandığını kaydetti.

Bu çerçevede Meclis’te kurulacak izleme komisyonunun şeklinin, Meclis’te grubu bulunan partilerle yapılacak istişareler sonucu belirleneceğini ifade eden Kurtulmuş, partilerden kendi güçleri doğrultusunda üyeler isteneceğini vurguladı. Sürecin saha takibinin oluşturulan kurul vasıtasıyla yürütüleceğini ve bu modelin en önemli özelliklerinden birinin "üçüncü göz" olarak yabancı bir aktörün olmaması, yani "üçüncü gözün milletin kendisi" olması olduğunu söyledi.

saha ve bölgesel gelişmeler ile sürecin gidişatı:

Terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecinin son durumuna ilişkin değerlendirmesinde Kurtulmuş, "Her şey yolunda tıkır tıkır işliyor" ifadesini kullandı. Fitne ve kışkırtma girişimlerine rağmen sürecin başarıyla tamamlanacağını belirtti; Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin hedeflenen terörsüz bölge fikrini desteklediğini söyledi.

ekonomi, tasarruf ve diğer öncelikler:

Kurtulmuş, Haziran 2023’ten bu yana uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2,5 milyon saat elektrik, 300 bin metreküp doğalgaz ve 20 bin ton su tasarrufu sağlandığını açıkladı. Konya’da ve TBMM otoparkında kurulması planlanan güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarının 115 milyon liraye varan ilave ekonomik katkı sağlayacağının öngörüldüğünü belirtti.

Fon krizine ilişkin olarak Kurtulmuş, meselenin vahim boyutlara varmadan tespit edildiğini, soruşturmanın sonuna kadar götürüleceğini ve "kim sorumluysa mahkeme önünden hesap vermesi lazım" dedi. Bu konunun Türkiye ekonomisini derin sarsıntıya uğratmaması temennisini paylaştı.

anayasa, iç tüzük ve seçim tartışmaları:

Yeni anayasa arayışının gerekliliğini yineleyen Kurtulmuş, Türkiye için kapsayıcı, demokratik, insan haklarını esas alan ve hukukun üstünlüğünü teyit eden bir anayasa gerektiğini söyledi. Meclis iç tüzüğündeki eksikliklerin çalışmaları aksattığını belirtti ve siyasi partiler yasası ile seçim yasasının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye müzakereleri ile anayasa sürecinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini, her iki konunun da TBMM’nin uhdesinde olduğunu ifade etti.

Erken seçim beklentisi taşımadığını söyleyen Kurtulmuş, Meclis’in zamanında yapılacak bir seçime hazırlandığını, seçim erkene alınacaksa iradenin TBMM’de olduğunu ve gerekli çoğunluk sağlandığında yenileme kararı alınabileceğini belirtti.

Öne çıkan notlar: Kurtulmuş'un açıklamalarında TBMM'nin yasama yoğunluğu, terörsüz Türkiye sürecinde dış üçüncü gözün bulunmaması ve tasarruflarla elde edilen somut rakamlar ön plana çıktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İlgili birimlerimiz, terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi sürecinin bütün detaylarını takip ve kontrol ediyor"