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Kurtulmuş uyarısı: protesto olabilir ama nezaket sınırı aşılmamalı

Kurtulmuş, YENİ Parti milletvekillerinin salonu terk etmesini protesto saydı; ancak bunun demokratik nezaket sınırını aştığını söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kurtulmuş uyarısı: protesto olabilir ama nezaket sınırı aşılmamalı

Kurtulmuş'un değerlendirmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 5. Yasama Yılı resepsiyonu sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel oturumda konuşma yapmak üzere Genel Kurul'a gelirken YENİ Parti milletvekillerinin salonu terk etmesine ilişkin değerlendirmesinde, bunun bir protesto biçimi olarak değerlendirilebileceğini ancak Meclis nezaketi açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, olayla ilgili doğrudan sözleri aktarırken şunları söyledi: "Bir protesto olarak görülebilir ama demokratik nezaket içesinde kabul edilemez."

Meclis açılışı ve nezaket vurgusu:

Başkan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanının tüm yurttaşların cumhurbaşkanı olduğunu belirterek siyasetçilerin görevlerinden birinin cumhurbaşkanlığı makamına nezaket göstermek olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, her yıl 1 Ekim'deki Meclis açılış töreninin partiler arası ilişkiler açısından önemli bir ortam olduğunu hatırlattı ve "Gönlümüz arzu ederdi ki YENİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanının konuşmasını dinlesinler. Hiç şık olmamıştır" diye konuştu.

Anayasa, soruşturmalar ve muhalefet değerlendirmesi:

Kurtulmuş, anayasa tartışmaları ve yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak da değerlendirme yaptı. "Hukuk çerçevesinde yürütülen soruşturmalar var" ifadesini kullanan Kurtulmuş, Türkiye demokrasisini dünyanın en olgun demokrasilerinden biri olarak nitelendirdi.

Meclis çalışmalarına ilişkin pratik takvimi hatırlatarak, "Pratik olarak 6 Ekim’de Meclis başladığında 7 parti grubu söz alacak. Bunlardan ikisi iktidara, 5’i de muhalefete mensup partiler" dedi. Muhalefetin sesinin kısıldığı yönündeki eleştirileri reddeden Kurtulmuş, bu iddiaları "Rasyonel değildir, gerçeğe aykırıdır" sözleriyle değerlendirdi.

Kurtulmuş ayrıca, partili cumhurbaşkanlığı tartışmalarının yeni anayasa çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti ve etkin bir muhalefetin yeni anayasa teklifleri üzerinde hazırlık yapıp tartışmaları başlatması gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: &quot;Demokratik nezaket içesinde kabul edilemez&quot;

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Demokratik nezaket içesinde kabul edilemez"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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