Kurtulmuş: küresel sistem yeniden tasarlanmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'da düzenlenen MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda uluslararası düzende yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Toplantının açılış oturumunda Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya gelen Kurtulmuş, çok taraflılığın ve parlamenter liderliğin önemine vurgu yaptı.

Küresel kurumların işlevselliğine ilişkin saptamalar:

Kurtulmuş, artan jeopolitik rekabet, derinleşen kutuplaşma ve bölgesel çatışmaların uluslararası işbirliğini ciddi şekilde zorladığını belirtti. Dünyadaki hızlı değişimin eski sistemlerin, terminolojinin ve kabullerin çoğunu sarsarak yeni arayışlara yol açtığını söyleyen Kurtulmuş, bu dönemin gereklerinin doğru okunması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında Birleşmiş Milletler ve küresel kurumların etkinliğine ilişkin sert eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Üzülerek ifade ediyorum ki başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halindedir" değerlendirmesini paylaştı. Bu kurumların mevcut sorunları çözmede yetersiz kaldığını belirterek, reformların gerekli fakat tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekti.

BM80 girişimi ve yeni siyasi mimari önerisi:

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından başlatılan BM80 Girişimi'ni "önemli bir fırsat" ve "başlangıç adımı" olarak nitelendirdi. Ancak küresel sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için daha köklü bir yeniden tasarım gerektiğini savundu.

Bu bağlamda Kurtulmuş, insanların yaratılıştaki eşitliği ve ülkelerin egemenlikteki eşitliğini esas alan yeni bir dünya sisteminin kurulmasını teklif ettiklerini belirtti. Reform sürecinin BM teşkilatının kapasitesinin güçlendirilmesini kapsayabileceğini ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.

"Bütün dünya istese de hiç kimse İsrail’i durduramıyor" sözleriyle Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısal aksaklıklarının güncel krizlerin çözümünü engellediğini belirtti. Filistin'de yaşananların küresel sistemin acziyeti örneklerinden biri olduğunu ifade etti ve İsrail'in eylemlerinin önlenememesinin uluslararası mimarinin yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının beş yılı geride bırakmasının ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin mevcut uluslararası düzenin başarısızlığını gösterdiğini belirten Kurtulmuş, enerji arz güvenliği gibi küresel meselelerin çözümü için daha etkili bir sistem gerektiğini kaydetti.

MIKTA'nın rolü ve parlamentolar arası diplomasi:

Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'yı bir araya getiren MIKTA'nın, farklı coğrafyalardan gelen aktörleri köprüleyerek ortak anlayışın güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Orta ölçekli güçlerin farklı aktörlerle diyalog kurabilme kapasitesinin, küresel problemlere çözüm arayışında avantaj sunduğunu vurguladı.

MIKTA'nın PAB (Parlamentolar Arası Birlik) Başkanlığı görevini üstlenen Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick'i tebrik eden Kurtulmuş, Türkiye'nin parlamenter diplomasi geleneği ve kurumsal kapasitesiyle bu işbirliğini desteklemeye hazır olduğunu belirtti. MIKTA'nın yalnızca bölgesel değil, küresel etkisi olan bir platform olduğu değerlendirmesini paylaştı.

Kurtulmuş, MIKTA aracılığıyla bölgeselerarası ticaretin teşviki, ortak yatırım inisiyatifleri, halklar arası temaslar ve iş gücü hareketliliğinin desteklenmesinin mümkün olduğunu, bu konularda parlamentolar arası işbirliğinin pozitif gündemle sürmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda Türkiye heyeti arasında AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de yer aldı.

Kurtulmuş'un mesajı, mevcut küresel yapının işlevselliğinin artırılması ve daha adil, eşitlikçi bir siyasi mimari oluşturulması çağrısını içeriyor; MIKTA'nın ise bu çabanın hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli bir aktörü olabileceği vurgulandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "KÜRESEL SİSTEMİN HEMEN HEMEN BÜTÜN KURUMLARI TAM BİR İFLAS HALİNDEDİR"