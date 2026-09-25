Kurtuluş kavşağında iki aşamalı trafik düzenlemesi başlıyor

Valilik açıklaması:

Karabük Valiliği, Karabük-Safranbolu güzergahındaki Kurtuluş Kavşağında trafik akışını rahatlatmak ve kavşak kapasitesini artırmak amacıyla yeniden düzenleme çalışmaları başlatılacağını duyurdu.

Çalışma takvimi:

Açıklamaya göre çalışmalar 26 Eylül Cumartesi günü başlayacak. İlk aşamada Karabük istikameti trafiğe kapatılacak ve trafik, Safranbolu istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak. Bu aşamada Atatürk Bulvarı yönündeki kavşak kolu da trafiğe kapalı olacak. Karabük istikametindeki çalışmalar tamamlandığında trafik aktarımı yapılarak Safranbolu istikametindeki çalışmalara geçilecek.

Trafik yönlendirmesi ve alternatifler:

Çalışma süresince Sanayi Caddesi’ne giriş yalnızca Safranbolu istikametinden sağlanabilecek. Sanayi Caddesi’nden çıkışlar ise belirtilen alternatif güzergah olarak akaryakıt istasyonu yanındaki yoldan gerçekleştirilecek. Valilik, her iki çalışma aşamasında da Sanayi Caddesi girişlerinin açık olacağını, çıkışların ise akaryakıt istasyonu yanındaki yoldan sağlanacağını tekrar vurguladı.

Sürücülere uyarılar:

Valilik, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, alternatif güzergahları kullanmalarını ve çalışma alanında dikkatli seyretmelerini istedi. Yapılacak düzenlemenin kavşağın kapasitesini artırması hedefleniyor, bu nedenle planlanan yönlendirmelere göre hareket edilmesi önem taşıyor.

KARABÜK-SAFRANBOLU GÜZERGAHINDA BULUNAN KURTULUŞ KAVŞAĞI'NDA TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAK VE KAVŞAK KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YENİDEN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK.