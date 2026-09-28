Kürtün'de vargit çiçekleri ve sis denizinin arasında 18 kilometrelik doğa yürüyüşü

GÜDAK, Kürtün'ün yaylalarını geleneksel yürüyüş rotası yaptı

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), geleneksel doğa yürüyüşleri kapsamında bu hafta Kürtün ilçesinin büyüleyici coğrafyasını keşfetti. Etkinliğe aralarında protokol üyelerinin de bulunduğu 23 sporcu katıldı. Katılımcılar, mor ve turuncu vargit çiçekleri ile örtülü patikalarda ve zirve noktalarında oluşan yoğun sis manzarası eşliğinde yaklaşık 18 kilometrelik parkuru tamamladı.

rota ve yükseklik bilgileri:

Yürüyüş, Kürtün ilçesine bağlı Konacık Köyü Horoz Mezrası'ndan başladı. Katılımcılar 1.437 metre rakımdan tırmanışa geçerek Köroğlu Sırtı'nı takip etti ve Bayrak Alanı yaylasına ulaştı. Parkur; çam ormanları, renkli vargit çiçekleriyle kaplı yaylalar ve kayalık sırtlar boyunca devam etti. Sporcular, Gürgenlik Sırtı'na çıkarak 1.866 metre yükseklik noktasına ulaştı, ardından Çayıroba Yaylası'nda mola verdi ve 27 virajlı dik inişi aşarak Özkürtün Beldesi'ne indi.

Faaliyetin iniş noktası 753 metre rakımda bulunurken, yürüyüş boyunca Erikbeli, Sarıç Dağı ve Kabatepe Şehitli gibi zirveler fotoğraf ve video çekimleri için tercih edilen duraklar oldu. Zirvelerde oluşan ve katılımcılar tarafından "sis denizi" olarak adlandırılan bulut tabakası, grubun en çok konuştuğu görsel öğelerden biri oldu.

katılımcıların gözlemleri ve deneyimler:

Etkinliğe ilk defa katılan sporsever Sümeyye Aydoğdu duygularını şu sözlerle paylaştı: "İlk kez GÜDAK kulübüyle birlikte doğa yürüyüşüne katılıyorum. Bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Benim için oldukça eğlenceli ve bir o kadar da yorucuydu. Virajlar ve yokuşlar beni biraz zorlasa da o muazzam manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumu unuttum. Stres atmak için gerçekten harika bir aktivite, bana adeta terapi gibi geldi. Yabani meyveler çok fazlaydı ve Karadeniz’in doğası zaten harika. Bu deneyimi herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Yürüyüşlere katılmaya kesinlikle devam edeceğim."

Uzun yıllardır doğa sporlarıyla ilgilenen Burak Soydaş ise parkurun teknik yapısı ve doğanın atmosferi hakkında şunları söyledi: "Bugün Konacık köyünden başladığımız faaliyetimizde zorlu bir parkuru geride bıraktık. Zirveye vardığımızda sis bulutları ve ’sis denizi’ olarak tabir ettiğimiz büyüleyici manzara bizi karşıladı. Gümüşhane’nin sonbahar mevsimine girmesiyle doğa yavaş yavaş sararmış yaprakları ve hüzünlü haliyle sonbahar görüntülerine bürünüyor. Dağ insana huzur veriyor, kendini hatırlatıyor. Nerede olduğunu hissediyorsun. Şehrin gürültüsünden uzaklaşınca insan doğada kendini buluyor. GÜDAK ailesi olarak Gümüşhane ve çevre illerde sürekli yeni rotalar keşfediyoruz. Doğayı keşfetmek isteyen herkesi aramızda görmeyi bekliyoruz."

Yürüyüş boyunca grup, doğal ortamında yetişen böğürtlen, altın çileği, kızılcık ve dağ çileği gibi yabani meyveleri de topladı ve molalarda bunları tatma fırsatı buldu.

kulüp başkanından değerlendirme:

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada etkinliğin genel seyrine ve dağlarda karşılaştıkları nadir türlere vurgu yaptı: "Konacık köyünden başlayıp Bayrakalanı Yaylasından geçerek Özkürtün’de bitirdiğimiz çok keyifli bir yürüyüş oldu. Dağın sunduğu türlü çeşit meyvelerin tadına baktık, bolca kızılcık ve böğürtlen topladık. Yaklaşık 16 yıldır bu dağlarda yürüyorum ve ilk defa doğada kendiliğinden yetişen altın çilek ile karşılaştım. Çok özel bir meyve, topladık ve tadına baktık. Meyvesi bol, görselliği yüksek bir yürüyüş gerçekleştirdik."

GÜDAK, kurulduğu günden beri Gümüşhane'nin doğal zenginliklerini tanıtmayı, doğa sevgisini aşılamayı ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen programlarını aralıksız sürdürüyor. Bu etkinlik de kulübün şehirdeki saklı cennetleri erişilebilir kılma çabalarının son örneklerinden biri oldu.

GÜDAK, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ KAPSAMINDA BU HAFTA KÜRTÜN İLÇESİNİN BÜYÜLEYİCİ COĞRAFYASINI KEŞFETTİ