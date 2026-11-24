stuttgart galatasaray derneği'nde genel kurul sonuçlandı

Stuttgart Galatasaray Derneği’nin seçimli genel kurulunda, derneğin kurucu üyelerinden Levent Karlıbahar başkanlığa seçildi. Genel kurulda Savaş Alacalı ise ikinci başkan olarak görevlendirildi. Seçim, dernek içinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

yeni yönetim ve destek ağları:

Genel kurula katılan derneğin kurucu ve onursal başkanı, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız, yeni yönetime tebriklerini iletti. Yıldız, derneği 2002 yılında kurduğunu ve 22 yıl boyunca başkanlık yaptığını hatırlatarak, 2024'te görevi iki yıllığına seçilen Tayfun Bozkuş'a devrettiğini kaydetti.

Ayhan Yıldız yeni yönetimle ATFF kapsamında ortak projeler yürüteceklerini belirtti ve Stuttgart Galatasaray Derneği’nin projelerine Türkiye’den destek sağlanması için temaslarda bulunacağını söyledi. Bu yaklaşım, derneğin faaliyetlerinin hem yerel hem de uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

25. yıl gala hazırlıkları:

Yıldız, yeni yönetimden derneğin 2027’deki 25. kuruluş yıl dönümü için planlanan gala gecesinin hazırlıklarına kısa sürede başlama sözü aldığını ifade etti. Onursal başkan olarak kendisinin de gecenin düzenlenmesine destek vereceğini açıkladı. Yönetimden alınan bu taahhüt, derneğin yol haritasında öncelikli etkinlikler arasında yer alacak.

Genel kurulun ardından gelen açıklamalar, Stuttgart'taki Galatasaray camiasının hem günübirlik faaliyetlerde hem de uzun vadeli projelerde koordinasyon ve dış destek arayışına önem verdiğini gösteriyor. Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde somut adımlar atması bekleniyor.

STUTTGART GALATASARAY DERNEĞİ’NİN SEÇİMLİ GENEL KURULUNDA, DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİNDEN LEVENT KARLIBAHAR BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ