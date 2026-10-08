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Kurudere'de traktör devrildi: sürücü hayatını kaybetti, iki yolcu yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde traktör devrildi; sürücü Recep Altay (79) yaşamını yitirdi, iki yolcu hafif şekilde yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurudere'de traktör devrildi: sürücü hayatını kaybetti, iki yolcu yaralandı

Kaza detayları:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi sınırları içinde meydana gelen kazada, Recep Altay (79) idaresindeki 54 AKG 533 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda Recep Altay yaşamını yitirdi, traktörde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

yaralıların durumu:

Kazada yolcu olarak bulunan R.M.B. (15) ve R.B. (48) hafif şekilde yaralanırken, ilk müdahaleler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti; olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Recep Altay’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde tutanak tutuldu.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI...

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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