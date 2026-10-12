Dolar 49,3544 -0,01%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,35 +0,01%
EUR/USD 1,1173 +0,11%
Brent Petrol 105,56 -1,02%
--°

Kurul Kalesi'nde antik kültlerin izleri: Kibele ve Dionysos gün yüzüne çıkıyor

Kurul Kalesi'ndeki 2 bin 300 yıllık kazılarda Kibele ve Dionysos kültlerine ait heykel, figür ve seramik gibi önemli arkeolojik buluntular ortaya çıkıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kurul Kalesi'nde antik kültlerin izleri: Kibele ve Dionysos gün yüzüne çıkıyor

Kurul Kalesi'nde kazılar ilerliyor:

Ordu'da, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılar, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma özelliğini taşıyor. Kazı alanı, Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edildiği bilinen yapısıyla bölgenin antik yerleşim ve kültür tarihine doğrudan ışık tutuyor.

Yeni buluntular ve arkeolojik önem:

Kazılarda bu sezon, antik pagan kültlerine işaret eden önemli eserler bulundu. Alanlardan çıkarılanlar arasında Kibele heykeli, çocuk Dionysos figürü, Pan tasviri ve keçi biçimli hayvan figürlü kompozit kaplar yer alıyor. Bu tür buluntular, hem bölgedeki dinsel uygulamalar hem de kültürlerarası etkileşim bakımından değer taşıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Şenyurt, buluntuların Anadolu'nun antik dönem kültürlerini anlamada belirleyici olduğunu belirtiyor; özellikle Kibele kültünün bölgede ön plana çıktığını ve bu yıl Dionysos kültüne ait daha özel alanların tespit edildiğini vurguladı. Şenyurt, elde edilen eserlerle Anadolu'nun iki önemli tanrı ve tanrıça figürünün bilim camiasına daha ayrıntılı tanıtılacağını ifade etti.

Çalışmaların durumu ve bölgesel katkı:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kazı alanını ziyaret ederek ekipten bilgi aldı. Başkan Güler, Kurul Kalesi'ndeki çalışmaların yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandığını belirterek, buluntuların hem bilimsel hem de bölgesel katma değer sağlayacağını söyledi. Güler, alanın bir kale olmanın ötesinde bir yerleşke olduğuna dikkat çekti.

Kazı ekibi ve yetkililer, Kurul Kalesi'nin Doğu Karadeniz'deki saklı kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılmasında örnek teşkil ettiğini ve çalışmaların sürdürülebilir bir koruma ile turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Çalışmalara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA) VE KAZI EKİBİ İLE ORTAYA ÇIKAN...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA) VE KAZI EKİBİ İLE ORTAYA ÇIKAN ESERLER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da çocuk filmleri kültürlerarası diyalogun merkezine oturdu
images

Alanya'da tropik meyve rüzgârı dünya sahnesinde
images

Yeni dönemde SODAM kadın emeğini üretime dönüştürüyor
images

Bir kadın, bin umut temasıyla SODAM'da yeni dönem coşkuyla açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası