Kurul Kalesi'nde antik kültlerin izleri: Kibele ve Dionysos gün yüzüne çıkıyor

Kurul Kalesi'nde kazılar ilerliyor:

Ordu'da, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılar, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma özelliğini taşıyor. Kazı alanı, Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edildiği bilinen yapısıyla bölgenin antik yerleşim ve kültür tarihine doğrudan ışık tutuyor.

Yeni buluntular ve arkeolojik önem:

Kazılarda bu sezon, antik pagan kültlerine işaret eden önemli eserler bulundu. Alanlardan çıkarılanlar arasında Kibele heykeli, çocuk Dionysos figürü, Pan tasviri ve keçi biçimli hayvan figürlü kompozit kaplar yer alıyor. Bu tür buluntular, hem bölgedeki dinsel uygulamalar hem de kültürlerarası etkileşim bakımından değer taşıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Şenyurt, buluntuların Anadolu'nun antik dönem kültürlerini anlamada belirleyici olduğunu belirtiyor; özellikle Kibele kültünün bölgede ön plana çıktığını ve bu yıl Dionysos kültüne ait daha özel alanların tespit edildiğini vurguladı. Şenyurt, elde edilen eserlerle Anadolu'nun iki önemli tanrı ve tanrıça figürünün bilim camiasına daha ayrıntılı tanıtılacağını ifade etti.

Çalışmaların durumu ve bölgesel katkı:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kazı alanını ziyaret ederek ekipten bilgi aldı. Başkan Güler, Kurul Kalesi'ndeki çalışmaların yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandığını belirterek, buluntuların hem bilimsel hem de bölgesel katma değer sağlayacağını söyledi. Güler, alanın bir kale olmanın ötesinde bir yerleşke olduğuna dikkat çekti.

Kazı ekibi ve yetkililer, Kurul Kalesi'nin Doğu Karadeniz'deki saklı kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılmasında örnek teşkil ettiğini ve çalışmaların sürdürülebilir bir koruma ile turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Çalışmalara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA) VE KAZI EKİBİ İLE ORTAYA ÇIKAN ESERLER