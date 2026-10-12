Kurum iş birliği vurgusu: Çarşamba için ortak projeler hedeflendi

ziyaretin amacı ve ana vurgular:

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ile İlçe KYK Müdürü Oktay Gelmez ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ile Müdür Yardımcısı Murat Koç arasında gerçekleştirilen ziyaretler, yeni dönemin önceliklerinin paylaşılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla yapıldı. 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından düzenlenen görüşmelerde, hem iyi dilekler iletildi hem de sahaya dönük iş birliği alanları tartışıldı.

ortak çalışma alanları ve beklentiler:

Başkan Yılmaz, toplantıda ilçenin ekonomik ve sosyal gelişiminin kurumların ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesiyle mümkün olacağını belirtti. Ticaret Borsası olarak yalnızca ticari faaliyetlere odaklanılmadığını, aynı zamanda ilçenin eğitimine, istihdamına ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara da önem verildiğini ifade etti. Görüşmelerde gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve birlikte yürütülecek proje fikri alışverişi ön plana çıktı.

uygulama ve iş birliği modeli:

Toplantıda ele alınan yaklaşım, kurumların birbirini tamamlayan rolleri temelinde ortak projeler geliştirmek üzerine kuruldu. Çarşamba Ticaret Borsası ile kamu kurumları arasında kurulacak koordinasyon mekanizmalarının, projelerin sahada etkinliğini artıracağı ve kaynak kullanımını daha verimli hale getireceği değerlendirildi. Başkan Yılmaz, yeni dönemde mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesini ve ilçe için katma değer üretecek çalışmaların birlikte hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

katılımcılar ve kapanış mesajı:

Ziyarette Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Ahmet Güler, Mustafa Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar de hazır bulundu. Başkan Yılmaz konuklara teşekkür ederek yeni dönemin Çarşamba Ticaret Borsası ve ilçe adına hayırlı olmasını diledi; görüşmelerin somut adımlara dönüşmesi için önümüzdeki dönemde takip ve planlama yapılacağını belirtti.

ÇARŞAMBA İLÇE KYK MÜDÜRÜ OKTAY GELMEZ İLE ÇARŞAMBA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ HABİL KANOĞLU VE MÜDÜR YARDIMCISI MURAT KOÇ, ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ VE YENİ DÖNEM MECLİS ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMELERDE, İLÇENİN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİ İÇİN KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.