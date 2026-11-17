D-8 bakanlar oturumuna başkanlık ve toplantının çerçevesi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D-8 üye ülkelerinin çevre ve iklim bakanlarının katıldığı Üst Düzey Bakanlar Oturumu'na başkanlık etti. Türkiye ev sahipliğinde sürdürülen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) programı, ‘Okyanus, Denizler Doğa ve Arazi Kullanımı-Rio Sinerjisi’ temasıyla devam ediyor ve D-8 toplantısı Antalya Mavi Bölge Uzungöl Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıda üye ülkelerin heyet başkanları ulusal iklim eylem beyanlarını sundu. Türkiye adına COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra, Mısır adına Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad, Nijerya adına Çevre Bakanı Balarabe Abbas Lawal, Malezya adına Doğal Kaynaklar ve Çevresel Sürdürülebilirlik Bakanı Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup, Pakistan adına İklim Değişikliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Shezra Mansab Ali Khan Kharal, Endonezya adına Çevre Bakan Yardımcısı Diaz Hendropriyono, Azerbaycan adına Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Umayra Taghiyeva, Bangladeş adına Başbakanın Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Özel Yardımcısı Saimum Parvez, İran adına Ulusal Hava ve İklim Değişikliği Merkezi Başkanı Ahmad Taheri Paghaleh ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmadreza Lahijanzadeh da yer aldı.

İstanbul'dan Antalya'ya taşınan irade:

Kurum, toplantıda D-8'in kuruluş hikâyesine değinerek merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı ve iklim konusunun D-8 ülkeleri için aynı zamanda kalkınma, adalet ve fırsatlara erişim meselesi olduğunu vurguladı. 17 Temmuz'da İstanbul'da kabul edilen İstanbul Bildirisi ile ortaya konan ortak iradenin Antalya'da somut uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

COP31 Başkanlığı olarak taahhütlerin yatırıma, projeye ve halkın hayatında görülebilir sonuçlara dönüşmesini istediklerini belirten Kurum, 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdüne dikkat çekti: bu girişimin elektriğin küresel nihai tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e yükseltmeyi hedeflediğini; ülkelere yeni bağlayıcı yükümlülükler getirmediğini, her ülkenin kendi yolunu belirleyeceğini vurguladı. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını 2035'e kadar en az %15'e ve yıllık belediye atık oluşumundaki beklenen artışı en az %50 azaltma hedeflerini de hatırlattı.

Gazze için acil uygulama önerileri:

Kurum, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek D-8 ülkelerine ortak ve acil bir çalışma önerdi. Bu amaçla COP31 Antalya-Gazze İklim Hattı adı altında somut destekler sunulmasını teklif etti. Öneriler arasında güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlanması, sağlık merkezleri, su kuyuları ve kanalizasyon için bağımsız enerji üniteleri kurulması, mobil drenaj ekipmanları, atık toplama araçları ve kış şartlarına dayanıklı yaşam üniteleri gönderilmesi yer aldı. Ayrıca çocukların eğitimden uzak kalmaması için gerekli desteğin sağlanması vurgulandı.

Kurum, Gazze'ye ulaştırılacak insani malzeme, ekipman ve yedek parçaların kesintisiz girişinin sağlanmasının önemini belirtti ve Birleşmiş Milletler'in kışlık malzeme, ekipman ve altyapı onarımları için erişimin hızlandırılması çağrısını hatırlattı. Kendisi, 'D-8’in adalet fikrini COP31’in uygulama iradesiyle Gazze’de buluşturalım' mesajını yineledi ve Gazze'nin yaralarının sözle değil, suyla, enerjiyle, sağlıkla ve okuluyla sarılmasının gerekliliğini söyledi.

Finansman ve uygulama köprüsü konusunda Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde yer alan İklim Uygulama Köprüsünün amacını anlattı: ulusal öncelikleri kurumsal kapasite, proje portföyleri ve uygun finansman imkânlarıyla buluşturmak. Kurum, kararların uygulama önceliklerini ülkelerin belirleyeceğini, projelerin teknik hazırlığını güçlendirmenin ve finansmana erişimi kolaylaştırmanın öncelik olduğunu vurguladı. Uyum, kayıp ve zarar, teknoloji erişimi ve kapasite geliştirme gibi alanlardaki ihtiyaçların görünür hale getirilmesi gerektiğini de ekledi.

Toplantının genel çağrısı, D-8 ülkelerinin tecrübe paylaşımı ve ortak proje hazırlıklarıyla birbirlerinin gücünü azaltmak yerine çoğaltmaları yönündeydi. Kurum, İstanbul'da atılan adımın 2026'da Antalya'da yeni içeriklerle ileri taşınmasını ve iş birliklerinin COP31 sonrasında da sürdürülebilir projelere dönüştürülmesini istedi.

COP31 Başkanı Kurum, D-8 bakanlar oturumuna başkanlık etti