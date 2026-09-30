Dolar 48,9770 -0,05%
Euro 55,6975 +0,20%
Bist 11.983,91 -2,49%
Altın Gram 6.624,22 +0,65%
EUR/USD 1,1361 +0,12%
Brent Petrol 98,90 +2,85%
--°

Kurumlar arası iş birliğiyle otizm destek hizmetleri güçlendiriliyor

Kütahya’daki toplantıda 9 kamu kurumu ve 1 STK temsilcisine, otizmli bireylerin sosyal hizmetlere erişimi ve rehber çalışmaları anlatıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kurumlar arası iş birliğiyle otizm destek hizmetleri güçlendiriliyor

Kütahya'da otizm projesi için bilgilendirme toplantısı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik uygulama projesinin kapsamı katılımcılara aktarıldı. Toplantı, projenin hedeflerinin netleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması amacıyla düzenlendi.

Toplantı ayrıntıları:

Etkinliğe il genelinde görev yapan 9 kamu kurumu ile 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Katılımcılara projenin amacı; otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerinin sosyal hizmetlere erişimini desteklemek ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak olarak açıklandı. Sunumlarda uygulama süreci, sorumluluk dağılımı ve hizmet akışına ilişkin temel ilkeler ele alındı.

Kütahya İl Otizm Rehberi çalışmaları:

Toplantıda ayrıca Kütahya İl Otizm Rehberi üzerine yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Rehberin içeriği hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alındı; mevcut metinler üzerinden yapılan değerlendirmeler rehberin kapsamının genişletilmesi yönünde notlar içerdi.

Hedefler ve iş birliği:

Yetkililer, hizmetlerin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve rehber çalışmasının daha kapsamlı hale getirilmesi için değerlendirmelerin süreceğini bildirdi. Toplantı, uygulama projesinin yerel düzeyde eşgüdümünü sağlama ve aile odaklı hizmet sunumunu iyileştirme hedefi taşıyor.

KÜTAHYA’DA OTİZM PROJESİ İÇİN KURUMLARA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KÜTAHYA’DA OTİZM PROJESİ İÇİN KURUMLARA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi
images

Ahlak sorumlulukla başlar: ibadetten işe, aileden çevreye ölçütler
images

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu
images

Nilüfer kadın meclisi yeni dönemde mahalleden ülkeye dayanışma köprüleri kuracak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

Tünelde gerçeğe yakın tatbikat: ekipler kurtarma ve sevk süreçlerini denedi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor