Kurumlar arası iş birliğiyle otizm destek hizmetleri güçlendiriliyor

Kütahya'da otizm projesi için bilgilendirme toplantısı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik uygulama projesinin kapsamı katılımcılara aktarıldı. Toplantı, projenin hedeflerinin netleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması amacıyla düzenlendi.

Toplantı ayrıntıları:

Etkinliğe il genelinde görev yapan 9 kamu kurumu ile 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Katılımcılara projenin amacı; otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerinin sosyal hizmetlere erişimini desteklemek ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak olarak açıklandı. Sunumlarda uygulama süreci, sorumluluk dağılımı ve hizmet akışına ilişkin temel ilkeler ele alındı.

Kütahya İl Otizm Rehberi çalışmaları:

Toplantıda ayrıca Kütahya İl Otizm Rehberi üzerine yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Rehberin içeriği hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alındı; mevcut metinler üzerinden yapılan değerlendirmeler rehberin kapsamının genişletilmesi yönünde notlar içerdi.

Hedefler ve iş birliği:

Yetkililer, hizmetlerin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve rehber çalışmasının daha kapsamlı hale getirilmesi için değerlendirmelerin süreceğini bildirdi. Toplantı, uygulama projesinin yerel düzeyde eşgüdümünü sağlama ve aile odaklı hizmet sunumunu iyileştirme hedefi taşıyor.

KÜTAHYA’DA OTİZM PROJESİ İÇİN KURUMLARA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI