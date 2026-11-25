Kurumlar el ele: Kütahya’da kadınların güçlenmesi için yol haritası

Kütahya’da, kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta daha etkin rol almasını sağlamak üzere düzenlenen toplantıda, kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut adımlar atılması gündeme geldi. Toplantı Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz başkanlığında gerçekleştirildi ve koordinasyonu Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üstlendi.

Toplantının odağı ve katılımcılar:

Toplantıya, İl Müdürü Ülkü Uslu ile ildeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oturumlarda, mevcut çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı; kadınların erişimindeki fırsat eşitsizlikleri, eğitim imkânları, istihdam olanakları ve girişimcilik destekleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ortak hedefler ve iş birliği vurgusu:

Gündemde, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ön plana çıktı. Katılımcılar, eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında desteklerin eşgüdümlü yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerin yol haritasını tartıştı.

Toplantıda ayrıca, saha ihtiyaçlarının düzenli izlenmesi, paydaşlar arasında veri paylaşımı ve yerel programların etkisinin ölçülmesine yönelik mekanizmelerin kurulmasının gerekliliği bildirildi. Böylece, uygulamaya dönük adımların etkinliği artırılmaya çalışılacak.

Sonuç olarak toplantı, Kütahya’da kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer edinmesine yönelik ortak hedefler etrafında kurumsal dayanışmayı ve eşgüdümü öne çıkaran bir platform olarak değerlendirildi.

KÜTAHYA’DA KADININ GÜÇLENMESİ İÇİN KURUMLAR BİR ARAYA GELDİ