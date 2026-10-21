Kurye kılığındaki sevkiyat deşifre edildi: Esenyurt'ta 98,5 kilo skunk ve patlayıcı bulundu

Operasyonun genel görünümü:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde yürüttükleri çalışmada alışılmadık bir sevkiyat yöntemini ortaya çıkardı. Polis ekipleri, sevkiyatın "kurye aracı" kılığında yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi ve bu operasyonda toplam 98,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında A.Y. (24) ve Y.T.Ö. (23) isimleri öne çıktı. İlk baskında zanlılarla birlikte 86 kilogram skunk bulundu. Devam eden takiple zula adresleri ve ilgili araçlara yönelik ek operasyonlar düzenlendi.

Zula adreslerinde ele geçirilenler ve görüntüler:

Polis ekiplerinin ikinci dalga operasyonlarında, zula olarak tespit edilen adreslerden 12 kilo 500 gram daha uyuşturucu çıktı. Ayrıca baskınlarda biri el bombası, diğeri el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere iki patlayıcı ele geçirildi. Operasyon anlarına ilişkin nefes kesen anlar, polis kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin sevkiyatı gizlemek için esrar maddelerini kapalı koliler içinde taşıdıkları, dağıtım sürecini yemek servisimiş gibi gösterdikleri belirlendi. Bu yöntemle takipten kurtulmaya çalışsalar da ekiplerin titiz çalışması sonucu planları bozuldu.

Patlayıcı düzenekleri ve emniyet müdahalesi:

Soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı, şüphelilerin patlayıcıları saklama biçiminde ortaya çıktı. İddialara göre el yapımı patlayıcıyı bir ipe bağlayarak saklamaya çalıştıkları, EYP’yi ise binanın asansör boşluğundan aşağı sarkıttıkları tespit edildi. Emniyet birimleri, bu düzeneklere özel ekiplerin müdahalesiyle ulaşarak patlayıcıları etkisiz hale getirdi.

Operasyonun güvenlik boyutu, hem sakinlerin güvenliği hem de delillerin korunması açısından ekiplerin müdahalesinin planlı ve dikkatli şekilde yürütüldüğünü gösterdi.

Şüphelilerin durumu ve soruşturmanın seyri:

Baskın sırasında yakalanan D.G.E. (23) de gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerine başlandı. Sorgulama ve ifade işlemlerinin ardından A.Y. (24) ve Y.T.Ö. (23) adli makamlara sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Patlayıcı maddeler ve uyuşturucularla yakalanan D.G.E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul polisi, operasyonla ilgili soruşturmayı genişleterek şüphelilerin bağlantılarını ve sevkiyat ağını tespit etmeye yönelik çalışmayı sürdürüyor. Olayla ilgili elde edilen kamera kayıtları ve teknik deliller, soruşturmanın yönünü belirleyecek önemli veriler arasında yer alıyor.

İstanbul’da ‘kurye’ kılığında uyuşturucu sevkiyatına büyük darbe