Kuryenin bıçaklandığı davada tanıklar olayın seyrini anlattı

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava

Eskişehir'de sipariş dağıtırken çıkan kavgada ağır yaralanan kuryenin yargılandığı dava kapsamında bugün tanık beyanları dinlendi. Olay, soruşturma ve duruşma sürecine ilişkin önemli ayrıntılar mahkeme tutanağına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Soruşturma kayıtlarına göre, olay 17 Mayıs 2025 tarihinde Hayriye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. Kurye Mehmet Ergin A., 26 AIG 117 plakalı motosikletiyle seyretirken yaya olan Batuhan T.'nin omzuna direksiyon ile çarptı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre Batuhan T. önce kuryeye tekme ve yumruk attı, motosiklete zarar verdi; devam eden arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla kuryeyi vücudunun çeşitli yerlerinden olacak şekilde, beş yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Tanık beyanları ve sanığın savunması:

Bugünkü duruşmada dinlenen esnaf tanık, olayın dükkan önünde gerçekleştiğini belirterek kuryeyle kavga eden kişilerin kendisinden 'bıçak, sopa gibi bir şey' istediğini, kendisinin bunu veremeyeceğini söylediğini aktardı. Tanık ayrıca, kavga sırasında sokaktan geçen bir kişinin kuryeyi ayırdığını, Batuhan T.'nin olay yerinden uzaklaşırken kuryenin motorunu tekmelediğini ve kaskının kavga sırasında kırıldığını ifade etti.

Diğer bir tanık olan ticari taksi şoförü, araçta yolcu bulunduğu için karışmak istemediğini ve olay anında bir kişide bıçak gördüğünü ancak kiminde olduğunu net hatırlamadığını belirtti. Bu tanık ifadesinde ayrıca olay üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiği için ayrıntıları tam olarak hatırlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Sanık Batuhan T., önceki celsede verdiği savunmada olay günü alkollü olduğunu ve kuryenin kendisine çarpması nedeniyle kavganın çıktığını iddia etmişti. Cumhuriyet savcılığı, dosyada şüpheli hakkında Kasten öldürmeye teşebbüs ve Mala zarar verme suçlarından kamu davası açtı.

Duruşmanın seyri ve karar:

Mahkeme heyeti, dosyada eksik deliller ve soruşturmanın tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi. Eksiklerin tamamlanmasının ardından tanık beyanları ve mevcut deliller tekrar değerlendirilecek, sonraki celse dava dosyasının kapsamına göre ilerleme kaydedecek.

ESKİŞEHİR'DE SİPARİŞ GÖTÜRDÜĞÜ ESNADA ÇIKAN KAVGADA 5 YERİNDEN BIÇAKLANAN KURYENİN AĞIR YARALANMASINA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN DURUŞMASINDA TANIKLAR DİNLENDİ.