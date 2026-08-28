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Kuşadalı karateciler Gemlik'te takım ve bireyselde kürsüye çıktı

Bursa'daki 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'nda Kuşadası gençleri takımda 1 birincilik, 2 üçüncülük ve bireyselde 11 derece alarak döndü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kuşadalı karateciler Gemlik'te takım ve bireyselde kürsüye çıktı

Kuşadalı karateciler Gemlik'ten gururlu döndü

Bursa'da 8-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 7. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvasına katılan Kuşadalı genç sporcular, hem takım hem de bireysel kategorilerde önemli sonuçlar elde ederek kente sevinç yaşattı. Turnuva, farklı yaş ve kategorilerden çok sayıda sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu ve Kuşadası kafilesi öne çıkan performanslarıyla dikkat çekti.

Turnuva performansı:

Kuşadası temsilcileri takım müsabakalarında 1 birincilik ve 2 üçüncülük kazanırken, bireysel kategorilerde tam 11 sporcu ilk üçe girerek madalya kürsüsüne çıktı. Sporcuların tatamilerde gösterdiği disiplin, azim ve mücadele ruhu, elde edilen derecelerin temelini oluşturdu. Aileleri ve antrenörleriyle birlikte bu başarı, kent genelinde spora verilen desteğin olumlu bir yansıması olarak görüldü.

Belediye ziyaretinde kutlama:

Bursa'dan dönen madalyalı karateciler, başarılarını paylaşmak üzere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Toplantıda sporcular turnuva sürecini ve aldıkları dereceleri anlattı; sohbet esnasında çocukların heyecanı ve gururu belirgindi. Başkan Vekili Demirtaş, gençlerin gösterdiği çabayı ve elde edilen sonuçları takdir ederek hepsini tek tek tebrik etti.

Ziyaret sonunda Başkan Vekili Demirtaş, turnuvadaki başarılı performansları nedeniyle sporculara özel hediyeler takdim etti. Hediyelerini alırken mutlulukları görülen çocuklar, önümüzdeki turnuvalarda da aynı azimle Kuşadası'nı temsil edeceklerinin sözünü verdi. Bu sonuçlar, kentte çocuk ve gençlerin sporla buluşturulmasına verilen önemin ve altyapı desteğinin somut çıktıları olarak değerlendirildi.

Genç karatecilerin başarıları, Kuşadası'nın spor alanındaki görünürlüğünü artırırken, yerel yönetim ve kulüplerin iş birliğiyle yeni nesil sporcuların yetiştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen dereceler, hem bireysel gelişim hem de takım çalışmasının meyvesi olarak öne çıkıyor.

BURSA’DA DÜZENLENEN 7. GEMLİK ULUSLARARASI KARATE TURNUVASI’NDA TATAMİYE ÇIKAN KUŞADALI GENÇ...

BURSA’DA DÜZENLENEN 7. GEMLİK ULUSLARARASI KARATE TURNUVASI’NDA TATAMİYE ÇIKAN KUŞADALI GENÇ SPORCULAR, TAKIM MÜSABAKALARINDA 1 BİRİNCİLİK VE 2 ÜÇÜNCÜLÜK ELDE EDERKEN, BİREYSEL KATEGORİLERDE 11 SPORCU İLK ÜÇTE YER ALDI. MADALYALI KARATECİLER, BAŞARILARINI KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ İLE PAYLAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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