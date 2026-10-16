Kuşadası 2027 bütçesini borçsuz dengeyle 3 milyar 750 milyon TL olarak kabul etti

Kuşadası Belediyesi'nin 2027 bütçe kararı:

Kuşadası Belediye Meclisi, 2027 mali yılı için hazırlanan bütçe tasarısını görüşerek kabul etti. Toplam gelir ve gider bütçesi her iki kalemde de 3 milyar 750 milyon TL olarak hesaplandı ve bütçeler arasında borçlanma olmadan denklik sağlandı.

Meclis toplantısı ve karar süreci:

Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2027 Mali Yılı Performans Programı, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilip raporlandı ve ikinci oturumda karara bağlandı. İlk oturumda (1 Ekim) komisyonlara sevk edilen diğer maddeler de ikinci oturumda ele alındı.

Bütçe ve performans belgeleri:

Mecliste sunulan tasarıya göre, gelir ve gider bütçeleri eşitlenerek bütçe açığı yaratılmadı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oylanarak kabul edildi; aynı oturumda 2027 Mali Yılı Performans Programı ile 2027 yılı için belirlenen Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi de onaylandı. Bu kararlar belediyenin 2027 dönemine ilişkin mali planlamasını ve gelir-gider dengesini yasal çerçevede belirliyor.

Alınan kararlar, belediye kaynaklarının önceden planlanması ve uygulama döneminde mali disiplinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor; kabul edilen performans programı ise bütçenin uygulama önceliklerini ve hedeflerini ortaya koyuyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN 2027 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ 3 MİLYAR 750 MİLYON TL OLARAK BELİRLENİRKEN, BÜTÇEDE BORÇLANMA OLMADAN DENKLİK SAĞLANDI.