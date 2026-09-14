Kuşadası Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Belediye, yeni eğitim yılına destek verdi:

Kuşadası Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yolunu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı kırtasiye paketlerini bin 200 öğrenci ile buluşturdu. Kampanya, kent merkezinde ve ilçeye bağlı semtlerde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini hedef aldı.

Dağıtım ve organizasyon detayları:

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listelerine göre hazırlanan paketler teslim edildi. Kırtasiye dağıtımı; Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası, Davutlar Ek Hizmet Binası ve Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Mahallesi Tahsilat Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Ek destekler ve ailelerin tepkisi:

Son dönemde kırtasiye fiyatlarının yaklaşık 2,5 kat artması, birçok ailenin alışveriş yapmasını zorlaştırmıştı. Kuşadası Belediyesi’nin desteği bu noktada ailelere nefes aldırdı; paketleri teslim alan öğrenciler ve veliler belediyeye teşekkür etti. Belediye, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilerleyen günlerde öğrenciler için beslenme çantası ve ulaşım desteği uygulamalarına da başlamayı planladığını duyurdu.

KUŞADASI BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARI İÇİN HAZIRLADIĞI KIRTASİYE PAKETLERİNİ BİN 200 ÖĞRENCİYE ULAŞTIRDI.