Toplantının amacı ve katılımcılar:

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde düzenlenen kasım ayı çalışan memnuniyeti toplantısına hastane yöneticileri ile farklı meslek gruplarında görev yapan personel katıldı. Toplantının ana hedefi, kurum içi iletişimi güçlendirerek çalışma ortamına ilişkin sorunların doğrudan paylaşılmasını ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesini sağlamaktı.

Etkinlik, hastanede görev yapan tüm meslek gruplarının katılımına açık şekilde planlandı; böylece çalışanların görüş, talep ve önerilerini yönetime doğrudan iletebilmesine imkan tanındı.

Görüşler, öneriler ve değerlendirme:

Toplantıda öne çıkan konular arasında iletişim kanallarının etkin kullanımı, çalışma koşullarına ilişkin gözlemler ve hizmet sunumunun verimliliğini artırmaya yönelik öneriler yer aldı. Katılımcılar, sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının uygulamaya alınması için öneriler sundu.

Yönetim ve çalışanlar arasındaki geri bildirim süreçlerinin düzenli hale getirilmesinin önemine vurgu yapıldı; bu sayede hem iş ortamı hem de hasta hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Toplantı, kurum içi iletişimin güçlendirilmesinin kurum performansına olumlu katkı sağlayacağı değerlendirmesiyle sonlandırıldı.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİ YÖNETİMİ İLE HASTANE ÇALIŞANLARI, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK VE KURUM İÇİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.