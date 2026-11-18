Kıyıya vuran iki juvenil yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Davutlar Sahili ile Yavansu kıyısında iki juvenil yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, buldukları bireyler üzerinde yaptıkları ilk incelemede dışarıdan görülebilecek belirgin yaralanma tespit etmedi.

EKODOSD'nin değerlendirmesi:

Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların ölüm sebeplerine dair açıklamasında, deniz tabanında avlanan dip trolü teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takılmış olabilecekleri ihtimaline dikkat çekti. Sürücü, akciğerleriyle solunum yapan kaplumbağaların ağlara dolanıp su yüzeyine çıkamadıkları durumda boğulabildiklerini vurguladı ve özellikle dip trolü avcılığının deniz ekosistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

Analiz ve koruma çağrısı:

Kıyıya vuran hayvanlardan alınan doku ve kabuk örnekleri ile ölçümler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderilecek. EKODOSD, örneklerin laboratuvar incelemeleriyle ölüm nedenlerinin netleştirileceğini belirtti.

Sürücü, bölgede kaydedilen ölü kaplumbağa vakalarına ilişkin verileri de paylaştı: 2007 yılından bu yana tespit edilen ölü deniz kaplumbağası sayısının 401 olduğunu söyledi. Gözlemlerde, caretta caretta türü ölümleri genellikle yetişkin bireylerde görülürken, yeşil deniz kaplumbağası ölümlerinin çoğunlukla juvenil bireylerden oluştuğu belirtildi; bu durum, henüz üreme olgunluğuna ulaşmamış gençlerin kaybının türün gelecekteki üreme potansiyelini olumsuz etkileyebileceği endişesini doğuruyor.

Sürücü, Kuşadası Körfezi gibi kaplumbağaların ve yunusların yoğun görüldüğü alanların trol avcılığına kapatılması ve kritik denizel alanların koruma statüsüne alınması çağrısında bulundu. Bu tür önlemlerin yalnızca deniz kaplumbağalarını ve yunusları korumakla kalmayıp, aynı zamanda Akdeniz’e endemik Posidonia oceanica deniz çayırlarını da koruyarak kıyı erozyonuna karşı katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

EKODOSD, denizlerdeki ölümlerin yalnızca kayıt altına alınmasının yeterli olmadığını; bu ölümlere yol açan tehditleri ortadan kaldıracak somut koruma önlemlerinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE DAVUTLAR SAHİLİ VE YAVANSU KIYISINDA İKİ JUVENİL YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜ OLARAK KIYIYA VURURKEN, EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, KAPLUMBAĞALARIN TROL AĞLARINA TAKILMIŞ OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.