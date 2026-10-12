Kuşadası limanında dört kruvaziyer, kentte yoğun hareketlilik

kruvaziyerlerin limana gelişi:

Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde dört kruvaziyer yanaştı. Limana gelen gemiler arasında Arcadia (Bermuda), MSC Divina (Panama), Wind Star (Bahama) ve Variety Voyager (Marshall Adaları) yer aldı. Gemilerden inen yolcuların büyük bölümünü ABD vatandaşı turistler oluşturdu.

Limana paralel ulaşım ve hizmet noktalarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Liman çevresindeki ticari işletimler, turistik kafeler ve transfer hizmetleri gelen yoğunlukla birlikte gün içi tempoyu yükseltti.

turistlerin rotaları ve yerel etkileri:

Gemilerden inen yaklaşık 6 bin turistin bir bölümü Kuşadası ilçe merkezinde alışveriş yaptı, hediyelik ve yerel ürünler talebi arttı. Diğer bir kesim ise rehberli turlar için otobüslere binerek bölgedeki tarihi noktalara yöneldi.

Gezilerde en sık tercih edilen destinasyonlar arasında Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi bulunurken, bu noktalara yapılan ziyaretler bölge turizmine doğrudan canlılık kattı. Tur operatörleri ve yerel rehberlerin koordinasyonu ile gün boyunca turların akışı sağlandı.

Kruvaziyer trafiğinin liman ve kent ekonomisine katkısı, yerel esnaf ve turizm hizmetleri açısından gözle görülür oldu. Gelen yolcu sayısının yüksekliği, Kuşadası’nın sezon dışı veya yoğun dönemlerinde bile önemli bir hareket kaynağı olduğunu gösterdi.

KUŞADASI’NA 4 KRUVAZİYERLE 6 BİN TURİST GELDİ