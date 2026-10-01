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Kuşadası sahilleri güne yürüyüşle hareketlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kuşadası'nda düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş' sabah yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kuşadası sahilleri güne yürüyüşle hareketlendi

Kuşadası'nda sabah yürüyüşüyle güne başlangıç

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında gerçekleştirildi. Amaç, vatandaşların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak; program Kuşadası'nda yoğun ilgi gördü.

etkinliğin akışı:

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen sporseverler, belirlenen yürüyüş rotasında tempolu bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından katılımcılar, sağlık odaklı spor çalışmalarıyla güne devam etti. Katılımın yüksek olması, projenin yerel düzeyde yankı bulduğunu gösterdi.

kurumun açıklaması:

"Kuşadası’nda güne hareketle başladık. Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sabah yürüyüşünün ardından sağlık sporu çalışmalarıyla güne devam ettik" ifadeleriyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinliğin amacını ve akışını özetledi.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE KUŞADASI İLÇESİNDE SABAH YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE KUŞADASI İLÇESİNDE SABAH YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, VATANDAŞLAR GÜNE SPORLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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