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Kuşadası'nda 4 milyon liralık kaçak kozmetik operasyonu

Kuşadası'nda yurt dışından getirildiği belirlenen dünyaca ünlü markalara ait 2.096 adet kaçak kozmetik ele geçirildi; değeri yaklaşık 4 milyon TL.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası'nda 4 milyon liralık kaçak kozmetik operasyonu

Kuşadası'nda düzenlenen operasyonun ayrıntıları:

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu kozmetik ürünleri piyasaya sürdüğü belirlendi. Yapılan çalışmada, şüphelinin ikametinde ve aracında arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler ve piyasa değeri:

Aramalarda dünyaca tanınmış markalara ait olduğu tespit edilen ürünler arasında 1.571 adet parfüm, 420 adet vücut losyonu, 70 adet deodorant ve 35 adet vücut kremi olmak üzere toplam 2.096 adet kozmetik malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu değerlendirildi ve ürünlere el konuldu.

operasyon sonrası süreç:

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Soruşturma Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda sürdürülürken, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde benzer vakalara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

KUŞADASI&#039;NDA 4 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK KOZMETİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

KUŞADASI'NDA 4 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK KOZMETİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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