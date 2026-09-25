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Kuşadası'nda adreslere taşınan yardım: 2 bin 831 gıda kolisi dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi, ocak ayından bu yana Sosyal Hizmetler ekipleriyle 2 bin 831 gıda kolisini ihtiyaç sahibi hanelere kapıda teslim etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kuşadası'nda adreslere taşınan yardım: 2 bin 831 gıda kolisi dağıtıldı

Kuşadası'nda gıda yardımı yıl boyunca sürüyor:

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi desteğini ocak ayından bu yana düzenli olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bu dönemde toplam 2 bin 831 kolinin adreslere ulaştırıldığı belirtildi. Sosyal inceleme süreçleriyle belirlenen hanelere yapılan yardımlar, saha ekipleri tarafından doğrudan teslim ediliyor.

Dağıtım içeriği ve koordinasyon:

Hazırlanan koliler temel gıda maddelerini kapsayacak şekilde düzenleniyor; kutuların içinde kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler yer alıyor. Dağıtımlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor. Belediye kaynakları, desteklerin planlı ve öncelikli ihtiyaçlara göre ulaştırılmasına özen gösterildiğini ifade etti.

süreç, yetkiler ve başvuru:

Gıda kolisi programı, Başkan Ömer Günel döneminde sosyal yardımların üç katına çıkarılması sonrası süreklilik kazandı; şu anda destekleri Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yürütüyor. Ekipler son olarak Ege, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik ve Alacamescit mahallelerinde dağıtım yaptı. Belediye yetkilileri, yardım talebinde bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını Güvercin Masa birimine yapabileceğini ve başvurular doğrultusunda saha ekiplerinin koordinasyonuyla dağıtımların devam edeceğini duyurdu.

KUŞADASI BELEDİYESİ, YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ GIDA KOLİSİ DESTEĞİ KAPSAMINDA OCAK AYINDAN BU YANA...

KUŞADASI BELEDİYESİ, YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜĞÜ GIDA KOLİSİ DESTEĞİ KAPSAMINDA OCAK AYINDAN BU YANA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 2 BİN 831 KOLİ ULAŞTIRDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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