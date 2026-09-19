Kuşadası'nda anaokulunda inceleme ve öğretmenlere destek ziyareti

İlçe müdürü ziyareti:

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Mücella Emgin Anaokulu’nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında sınıfları dolaşan Yapıcı, öğrencilerle sohbet ederek okul öncesi döneme ait etkinlikleri takip etti ve yeni eğitim öğretim yılı için başarı ve mutluluk dileklerini iletti.

Sınıf gözlemleri ve öğretim ortamları:

Yapıcı, sınıflarda oluşturulan eğitim ortamlarını inceleyerek öğrencilerin gelişimini destekleyen uygulamalara dikkat çekti. Gözlemlerinde; etkinlik malzemelerinin, öğrenme köşelerinin ve grup çalışmalarının okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun şekilde organize edildiğine vurgu yapıldı. Ziyaret süresince çocuklarla kurulan iletişim ve etkinliklerin uygulanış biçimi öğretim kalitesi açısından değerlendirildi.

Öğretmenlerle değerlendirme ve teşekkür:

İlçe Müdürü Yapıcı, okul öğretmenleriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğretmenlerin uygulamalar, karşılaştıkları ihtiyaçlar ve önerileri dinlendi; eğitim süreçlerine katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkür edildi.

Ziyaretin son bölümünde Yapıcı, okul yönetimiyle okulun genel fiziki durumu, eğitim ortamları ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından okulun ihtiyaçlarına yönelik notlar alındı ve ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle yapılan toplantıların ardından sona erdi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞERAFETTİN YAPICI, MÜCELLA EMGİN ANAOKULU’NU ZİYARET EDEREK OKULDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.