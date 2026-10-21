Kuşadası'nda cam çarpmasıyla sersemleyen atmaca ile sitede yakalanan sansar doğaya bırakıldı

Kuşadası'nda yaban hayvanları yeniden doğal yaşamlarına döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cam çarpması sonucu sersemleyen bir atmaca ile bir sitenin içine giren sansar, bölge sakinleri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve uygun doğal alanlara salındı.

atmaca kurtarma ve tedavi süreci:

Zeytinliklerle çevrili bir evin balkonuna çarpan ve hareketsiz kalan yırtıcı kuşu fark eden Oya Açıkalın, EKODOSD'den yardım istedi. Kedilerin zarar vermemesi amacıyla kuş geçici olarak kafese kondu. Yapılan ilk incelemede kuşun atmaca olduğu belirlendi. Cam çarpmasının etkisiyle sersemlediği tespit edilen atmaca, sağlık kontrolünden geçirildi, beslenip dinlenmesi sağlandı ve bir süre gözetim altında tutuldu. Kuşun uçabilecek duruma gelmesi üzerine, yaşamını sürdürebileceği uygun bir doğal alana bırakıldı.

sansarın yakalanması ve salınması:

Kuşadası'nda yaban hayatına yönelik ikinci müdahale Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sitenin içine giren sansar, kapanlı bir kafesle güvenli şekilde yakalandı. Yerleşim alanlarından uzak, hayvanın beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabileceği doğal bir bölgede serbest bırakıldı.

kentleşme baskısına dair uyarılar:

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, olayların kent ile doğal yaşam arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı. Sürücü, Kuşadası merkez mahallelerinde yaban domuzu, tilki, sansar, porsuk, oklu kirpi, kirpi ve sincap gibi türlerle karşılaşmaların arttığına dikkat çekti ve bunun yalnızca hayvan sayısındaki artışla açıklanamayacağını belirtti.

Sürücü, doğal yaşam alanlarının daralması, yapılaşmanın kırsal alanlara yayılması ve habitatların parçalanmasının yaban hayvanlarını insan yerleşimlerine yaklaştırdığını vurguladı. Kendisinin ifade ettiği gibi: "Doğal alanlar yapılaşmayla parçalandığında yaban hayvanlarının beslenme, barınma ve üreme imkanları azalır. Yaşam alanları daraldıkça insanlarla karşılaşmaları da kaçınılmaz hale gelebilir. Bu karşılaşmalar kimi zaman hayvanların yaralanmasına veya ölmesine, kimi zaman da insanların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle yerel yönetimlere, ilgili planlama birimlerine ve doğal alanların korunmasından sorumlu kurumlara önemli görevler düşüyor. Yapılaşma kararları alınırken ekolojik etkiler bilimsel verilerle değerlendirilmeli, doğal alanların parçalanmasını önleyecek, yaban hayatının sürekliliğini sağlayacak koruma önlemleri kararlılıkla uygulanmalıdır. Çünkü doğal yaşam alanlarını korumak, çocukların ve yaban hayvanlarının da özgürce yaşayabileceği bir gelecek bırakmaktır".

Yetkililer ve sivil toplumun iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür müdahaleler, zarar gören bireylerin yaşamını sürdürebileceği alanlara geri döndürülmesini sağlıyor. Ancak EKODOSD'nin ve yerel aktörlerin vurguladığı üzere, daha kapsamlı koruma önlemleri ve planlama kararlarıyla Kuşadası çevresindeki yeşil kuşağın korunması gerekiyor.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE CAM ÇARPMASI SONUCU SERSEMLEYEN ATMACA İLE BİR SİTENİN İÇİNE GİREN SANSAR, YAPILAN MÜDAHALELERİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.