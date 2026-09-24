Kuşadası'nda gençlere güvenli motosiklet sürüşünün temelleri öğretildi

Kuşadası'nda trafik ve motosiklet güvenliğine yönelik kapsamlı seminer düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Trafik Jandarması Timi tarafından Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitim, gençlerin trafikte karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedefledi. Seminerde hem teorik bilgilere hem de günlük yaşamda uygulanabilecek pratik önlemlere vurgu yapıldı.

eğitimin odağı:

Eğitimde özellikle kask ve koruyucu ekipman kullanımı, yayaların ve sürücülerin karşılıklı sorumlulukları, hız sınırlarına uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konuları ön plana çıkarıldı. Katılımcılara, motosiklet kullanımında denge, görüş ve refleksleri etkileyen faktörler ile olası tehlike senaryolarında alınacak basit ama hayati önemdeki önlemler anlatıldı.

katılımcılar ve hedefler:

Seminere toplam 80 öğrenci ve 4 öğretmen katıldı. Jandarma ekipleri, trafik kurallarının can ve mal güvenliğini koruma bilinciyle uygulanmasının önemini vurguladı ve gençlerin güvenli sürüş alışkanlıkları kazanmasının kaza oranlarını düşüreceği mesajını paylaştı.

Programın sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı; ekipler, trafik güvenliğinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek bireysel davranış değişikliklerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

KUŞADASI'NDA ÖĞRENCİLERE TRAFİK VE MOTOSİKLET GÜVENLİĞİ SEMİNERİ