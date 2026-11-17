Kaza hastane önünde meydana geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, saat 13.00 sıralarında yaşanan kazada sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu bir otomobil Kuşadası Devlet Hastanesi girişindeki bahçede park halinde bulunan motosikletlere çarptı. Olayda araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki motosikletlerde maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araçta yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, 09 L 3969 plakalı otomobilin sürücüsü İrep C., seyir hâlindeyken direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, hastane bahçesinde park halinde bulunan 10 motosiklete çarparak durabildi. Kısa süreli paniğe neden olan çarpışma sonucu çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

İlk müdahale ve sağlık bilgileri:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücüye ilk müdahale yapıldı ve yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün tansiyonunun yükseldiği tespit edildi. Kazada motosikletlerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde gerekli çalışmalar yürütülüyor.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTIĞI OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ 10 MOTOSİKLETE ÇARPTI.