Kuşadası'nda kan kanseri tedavisi gören kişi park halindeki aracında yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz halde bulunan 43 yaşındaki Cem Sercan Gülşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sabah saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Yüksel Yalova Caddesi üzerinde yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, aracın direksiyon başında bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve tespitler:

Kimlik tespitinde hayatını kaybedenin Cem Sercan Gülşen (43) olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre Gülşen'in bir süredir Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ve savcılık sorumluları olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 43 YAŞINDAKİ CEM SERCAN GÜLŞEN’İN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ