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Kuşadası'nda kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücünün arandığı tespit edildi

Kuşadası-Aydın yolunda kontrolden çıkan geri dönüşüm kamyoneti yol kenarına devrildi; hafif yaralı sürücünün yaralama suçundan arandığı belirlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuşadası'nda kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücünün arandığı tespit edildi

Kaza yerinde ilk değerlendirme

Kaza, Kuşadası-Aydın yolu 1. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait geri dönüşüm toplama aracı olarak kullanılan 35 BNF 536 plakalı kamyonet, sürücüsü S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sürücünün sağlık durumu ve kimlik kontrolü

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif yaralanan S.E., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan kimlik ve sorgu kontrollerinde sürücünün yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

firma iddiaları ve soruşturma

Firma yöneticilerinin saatlerdir kendisine ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. İddialara göre sürücünün kamyoneti izinsiz şekilde şantiye dışına çıkardığı öne sürülüyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve kaza incelemesi başlatıldı.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET YOL KENARINA DEVRİLDİ.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET YOL KENARINA DEVRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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