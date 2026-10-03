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Kuşadası'nda kulaçlar kız öğrencilerin eğitimi için umut oldu

Kuşadası'ndaki açık su yarışına 200'ü aşkın sporcu katıldı; 'Kızlara Umut, Geleceğe Kulaç' sloganıyla kız öğrencilerin eğitimine maddi destek sağlandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kuşadası'nda kulaçlar kız öğrencilerin eğitimi için umut oldu

Kuşadası açık su yarışında eğitim için kulaçlar atıldı:

Kuşadası'nın mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi Plajı, Kuşadası Belediyesi desteğiyle düzenlenen açık su yüzme yarışına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, 'Kızlara Umut, Geleceğe Kulaç' sloganı ile kız öğrencilerin eğitimine maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

yarışma detayları:

Yarışa Türkiye genelinden 200'ü aşkın profesyonel ve amatör yüzücü katıldı. Sporcular 500 ve 1500 metre kategorilerinde kulaç attı; yarışın startını Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş verdi. Organizasyon, hem rekabet hem de dayanışma atmosferinde geçti.

ödül töreni ve amaç:

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi. Yarışmanın ana hedefi olarak belirtilen kız öğrencilerin eğitimine destek sağlama amacı, organizasyon boyunca vurgulandı ve katılımcıların desteğiyle hayata geçirildi.

Yerel yönetim ve spor camiasının iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kuşadası'nın tanıtımına katkı sağlarken toplumda eğitime yönelik farkındalığın artmasına da hizmet etti.

KADINLAR DENİZİ PLAJI’NDA DÜZENLENEN KUŞADASI AÇIK SU YÜZME YARIŞMASI’NDA 200’Ü AŞKIN PROFESYONEL...

KADINLAR DENİZİ PLAJI’NDA DÜZENLENEN KUŞADASI AÇIK SU YÜZME YARIŞMASI’NDA 200’Ü AŞKIN PROFESYONEL VE AMATÖR YÜZÜCÜ, KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLMAK İÇİN KULAÇ ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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