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Kuşadası'nda mahalle mahalle hijyen seferberliği

Kuşadası Belediyesi ekipleri yeni Bucher aracıyla 23 mahallede sokakları tazyikli suyla yıkayıp hijyen standartlarını yükseltiyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:56

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kuşadası'nda mahalle mahalle hijyen seferberliği

kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor:

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde temizlik ve hijyen standartlarını yüksek tutma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş uygulamaların kararlılıkla sürdüğünü vurguluyor ve ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu belirtiyor.

çalışmanın ayrıntıları:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kesintisiz mesai yaparak öncelikli alanlarda kapsamlı temizlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son adresler olarak belirtilen Cumhuriyet ve Ege mahalleleri başta olmak üzere 23 mahallede cadde ve sokaklar tazyikli su kullanılarak yıkanıyor. Yol kenarları, kaldırım çevreleri ve günlük yaşamda yoğun kullanılan noktalar detaylı biçimde temizleniyor.

Çalışmalarda, yüksek teknolojik donanımıyla dikkat çeken ve hizmete yeni katılan Bucher marka araç kullanılarak temizlik verimliliği artırılıyor. Ekipler hem görsel temizlik hem de hijyen standartlarının yükseltilmesine odaklanıyor.

mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Yürütülen temizlik çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye yetkilileri, düzenli program ve teknolojik destekle kentin genel hijyeninin korunmasının hedeflendiğini bildiriyor ve vatandaşların katkı ve geri bildirimlerinin çalışma planlarına yön verdiğini ifade ediyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE TEMİZLİK VE HİJYEN STANDARTLARINI ÜST SEVİYEDE TUTMAK AMACIYLA...

KUŞADASI BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE TEMİZLİK VE HİJYEN STANDARTLARINI ÜST SEVİYEDE TUTMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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