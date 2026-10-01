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Kuşadası'nda operasyonun detayları: 1 kilo 495 gram esrar ve silah bulundu

Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda 1 kilo 495 gram esrar, 6 kenevir bitkisi, silah ve çok sayıda düzenek ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası'nda operasyonun detayları: 1 kilo 495 gram esrar ve silah bulundu

Kuşadası'nda narkotik operasyonu

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Operasyon ve gözaltılar:

Emniyet birimleri tarafından düzenlenen operasyonda H.K. ile B.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki isim de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 1 kilo 495 gram esrar, 6 adet kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet cep telefonu ile iklimlendirme sisteminde kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.

AYDIN&#039;IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 2...

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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