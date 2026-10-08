Kuşadası'nda parklar ve oyun alanları sistemli bakım çalışmalarıyla yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, yeşil dokunun sağlıklı gelişimi için sulama, budama ve zemin düzenlemeleri gibi rutin çalışmaları titizlikle yaparken, estetik görünümü korumaya da öncelik veriyor.

Çalışmalar sadece merkezde değil; farklı mahallelerdeki küçük park ve yeşil alanlarda da sürdürülüyor. Bu sayede kent genelindeki yeşil alanların düzenliliği, erişilebilirliği ve kullanım konforu artırılıyor.

kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent mobilyalarında oluşan yıpranma veya hasarları da onarıyor. Banklar, oturma grupları ve diğer kent mobilyalarında gerçekleştirilen bakım ve tamiratlarla mekanların kullanışlılığı ve görünümü geliştiriliyor.

Özellikle çocuk oyun alanlarına yönelik bakım-onarım çalışmaları öncelikli olarak planlanıyor. Ekipler, oyun gruplarının güvenliğini sağlamak üzere montaj kontrolleri, zemin güvenliği ve malzeme onarımları yaparak ailelerin içini rahatlatmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi ekiplerinin rutin programları sayesinde parklar hem daha güvenli hem de daha çekici hale geliyor.

amaç ve koordinasyon:

Belediye, yeşil alanların korunmasını ve geliştirilmesini hizmet anlayışının temel parçası olarak görüyor. Başkan Ömer Günel’in "daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir Kuşadası" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş koordinasyonu sağlıyor.

Ekiplerin özverili çalışmaları, mevcut yeşil alanların bakımını gerçekleştirirken vatandaşların nefes alabildiği, dinlenebildiği ve sosyalleşebildiği alanların niteliğini artırmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, kentin estetik değerini korurken günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.

Yürütülen düzenli bakım ve onarım çalışmaları sonucunda Kuşadası sakinlerine daha bakımlı, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor. Park ve bahçelerdeki bu sürekli ilgilenme, kentin doğal dokusunun gelecek nesillere taşınmasına da katkı veriyor.

Ekiplerin günlük çalışma programları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar, kent sakinlerinin talepleri ve alanların ihtiyaçlarına göre önceliklendiriliyor. Böylece sınırlı kaynaklar verimli kullanılarak en ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahale sağlanıyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşları yeşil alanların korunmasına katkı vermeye davet ediyor; temiz kullanım, tahribattan kaçınma ve ekiplerin taleplerine saygı gösterilmesi, sürdürülebilir bakım çalışmalarının başarısında önemli rol oynuyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDEKİ PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİRKEN, KENT MOBİLYALARI İLE ÇOCUK OYUN ALANLARINDA DA BAKIM VE ONARIM YAPIYOR.